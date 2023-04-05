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Стрічка "Бачення метелика" Максима Наконечного виходить у прокат 6 квітня

Стрічка "Бачення метелика" Максима Наконечного виходить у прокат 6 квітня

Київ • УНН

 • 1169512 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У всеукраїнський прокат з 6 квітня виходить стрічка «Бачення метелика» Максима Наконечного, повідомили у Держкіно, пише УНН.

Деталі

Головна героїня картини — аеророзвідниця з позивним «Метелик», яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики.

«Бачення метелика» — дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму він написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик («Земля блакитна, ніби апельсин», «Я і Фелікс»). У головній ролі знялась акторка Рита Бурковська, відома зі стрічки «Парфенон» Мантаса Кведаравічюса. Одну з ключових героїнь картини виконала знана драматургиня Наталка Ворожбит (сценаристка «Кіборгів», сценаристка й режисерка «Поганих доріг»).

Доповнення

Світова прем'єра «Бачення метелика» відбулася на Каннському фестивалі в програмі «Особливий погляд» — другій за важливістю секції.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Eurimages, Чеського кінофонду, Хорватського аудіовізуального центру, Шведського кіноінституту, Українського культурного фонду та Українського інституту.

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