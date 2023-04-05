Лента "Видение бабочки" Максима Наконечного выходит в прокат 6 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во всеукраинский прокат с 6 апреля выходит лента «Видение бабочки» ("Бачення метелика") Максима Наконечного, сообщили в Госкино, пишет УНН.
Детали
Главная героиня картины — аэроразведчица с позывным «Бабочка» ("Метелик"), которая возвращается из плена. Ее ждут родные, друзья, побратимы и любимый. Но новая жизнь приносит и новые вызовы.
«Видение бабочки» — дебютная полнометражная работа режиссера Максима Наконечного. Сценарий фильма он написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Цилык («Земля голубая, будто апельсин», «Я и Феликс»). В главной роли снялась актриса Рита Бурковская, известная по ленте «Парфенон» Мантаса Кведаравичюса. Одну из ключевых героинь картины исполнила известный драматург Наталка Ворожбит (сценаристка «Киборгов», сценаристка и режиссерка «Плохих дорог»).
Дополнение
Мировая премьера «Видение бабочки» состоялась на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд» — второй по важности секции.
Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Eurimages, Чешского кинофонда, Хорватского аудиовизуального центра, Шведского киноинститута, Украинского культурного фонда и Украинского института.