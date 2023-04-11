Український фільм "Памфір" зібрав вже понад 9 мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Український фільм "Памфір" зібрав вже понад 9 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН за інформацією оприлюдненою Держкіно.
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"Після третього прокатного вікенду "Памфір" у кіно відвідало 64 322 глядача, а касові збори склали 9 512 206 грн.
Покази продовжуються, тож хто ще не встиг — дивіться на великому екрані переконливу, магнетичну та об’ємну історію, що розгортається у селі на Буковині", - написали в Держкіно.
Доповнення
Режисером та автором сценарію фільму є Дмитро Сухолиткий-Собчук.
Події фільму розгортаються у західних областях України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотніми наслідками.
Виробництво фільму підтримали Державне агентство України з питань кіно, Польський Інститут Кіно (PISF), Французський національний центр кіно CNC (Aide aux cínemas du monde), Чернівецька обласна державна адміністрація та міжнародні фонди Visions Sud Est, Hubert Bals Fund та Goteborg Film Fund.
Нагадаємо
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