Украинский депутат публично осудил россиян в Грузии: его эвакуировали в посольство

Горевой напомнил, что 19 июня начала свою работу 26 сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая в этом году проводится в Грузии. Украину в составе официальной делегации представляет народный депутат Виктор Еленский, который является заместителем Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины.

"Заседание Ассамблеи началось со скандала. Год назад президентом МАП был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов. В качестве президента МАП он должен был вести заседание Генеральной Ассамблеи. Поскольку мероприятие проводилось в парламенте Грузии, то Гаврилов должен был занять место спикера парламента.

Это возмутило грузинских парламентариев, которые заблокировали трибуну. В течение дня Президент Грузии Саломе Зурабишвили и многочисленные грузинские политики высказывали свое невдовлення такими действиями российской делегации", - написал он.

Из-за значительного общественного резонанса МАП была вынуждена досрочно закрыть заседание. Возмущенные граждане Грузии пришли в гостиницу, где проживали члены делегаций, чтобы выразить свой протест против присутствия российской делегации, добавил Горевой.

"К протестующим вышел глава украинской делегации Виктор Еленский, который заявил СМИ, что он осуждает оккупацию Россией таких православных стран, как Грузия Молдова и Украина и действия России ставят крест на всеправославной солидарности.

После окончания общения с прессой, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов обвинил Виктора Еленского в подстрекательстве протестующих, оскорблении в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина и сделал все возможное для исключения народного депутата Украины из участников Генеральной Ассамблеи МАП", - сообщил Горевой.

По его информации, из соображений личной безопасности и недопущения провокаций со стороны российской делегации было принято решение разместить народного депутата Виктора Еленского на территории Посольства Украины в Грузии.

"Сейчас жизни и безопасности народного депутата Украины Виктора Еленского ничто не угрожает, однако к концу работы МАП он будет находиться на территории дипломатического учреждения", - добавил он.

Напомним, российские депутаты Сергей Гаврилов и другие, которые принимали участие в сессии Межпарламентской православной ассамблеи в Тбилиси, уже покинули Грузию.

Как сообщал УНН, украинский посол в Грузии Игорь Долгов оставил межпарламентскую ассамблею с участием депутата российской Думы Сергея Гаврилова в Тбилиси в качестве временного протеста.