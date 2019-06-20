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Український депутат публічно засудив росіян у Грузії: його евакуювали до посольства

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Народний депутат України Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ’я, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови та України. Після цього його евакуювали до Посольства України у Грузії. Про це повідомив помічник депутата Дмитро Горєвой на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Український депутат публічно засудив росіян у Грузії: його евакуювали до посольства

Горєвой нагадав, що 19 червня розпочала свою роботу 26 сесія Міжпарламентської Асамблеї Православ’я, яка цього року проводиться у Грузії. Україну у складі офіційної делегації представляє народний депутат Віктор Єленський, який є заступником Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України.

"Засідання Асамблеї розпочалося із скандалу. Рік тому президентом МАП було обрано представника Комуністичної партії Державної Думи Російської Федерації Сергія Гаврілова. У якості президента МАП він мав вести засідання Генеральної Асамблеї. Оскільки захід проводився у Парламенті Грузії, то Гаврілов повинен був зайняти місце спікера Парламенту.

Це обурило грузинських парламентарів, які заблокували трибуну. Протягом дня Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та численні грузинські політики висловлювали своє невдовлення такими діями російської делегації", - написав він.

Через значний суспільний резонанс МАП була змушена дочасно закрити засідання. Обурені громадяни Грузії прийшли до готелю, де проживали члени делегацій, щоби висловити свій протест проти присутності російської делегації, додав Горєвой.

"До протестувальників вийшов очільник української делегації Віктор Єленський, який заявив ЗМІ, що він засуджує окупацію Росією таких православних країн, як Грузія, Молдова та Україна і що дії Росії ставлять хрест на всеправославній солідарності.

Після закінчення спілкування з пресою, депутат Державної Думи Російської Федерації Сергій Гаврілов звинуватив Віктора Єленського у підбурюванні протестувальників, образі на адресу президента Російської Федерації Володимира Путіна та зробив усе можливе для виключення народного депутата України з учасників Генеральної Асамблеї МАП", - повідомив Горєвой.

За його інформацією, з міркувань особистої безпеки та недопущення провокацій з боку російської делегації було ухвалено рішення розмістити народного депутата Віктора Єленського на території Посольства України у Грузії.

"Наразі життю і безпеці народного депутата України Віктора Єленського ніщо не загрожує, проте до кінця роботи МАП він перебуватиме на території дипломатичної установи", - додав він.

Нагадаємо, російські депутати Сергій Гаврилов та інші, які брали участь в сесії Міжпарламентської православної асамблеї в Тбілісі, вже покинули Грузію.

Як повідомляв УНН, український посол в Грузії Ігор Долгов залишив міжпарламентську асамблею за участю депутата російської Думи Сергія Гаврилова в Тбілісі в якості тимчасового протесту.

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