Украинский боксер в Германии одержал четвертую подряд досрочную победу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (4-0, 3 КО) в Гамбурге (Германия) вышел победителем из своего четвертого поединка на профи-ринге, передает УНН со ссылкой на "LuckyPunch".
Украинец победил немца Якупа Саглама (43-7, 39 КО). Тот отказался выходить на пятый раунд.
Предыдущий бой украинец провел 20 сентября в Днепре, нокаутировав Габриэля Енгуему (10-10, 6 КО).
Заметим, что Выхрист выигрывал Европейские игры 2019 и становился чемпионом Европы-2017, а также выступал в составе команды “Украинские команды”.