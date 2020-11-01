Украинский боксер в Германии одержал четвертую подряд досрочную победу

Украинец победил немца Якупа Саглама (43-7, 39 КО). Тот отказался выходить на пятый раунд.

Предыдущий бой украинец провел 20 сентября в Днепре, нокаутировав Габриэля Енгуему (10-10, 6 КО).

Заметим, что Выхрист выигрывал Европейские игры 2019 и становился чемпионом Европы-2017, а также выступал в составе команды “Украинские команды”.