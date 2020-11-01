Український боксер в Німеччині здобув четверту поспіль дострокову перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист (4-0, 3 КО) в Гамбурзі (Німеччина) вийшов переможцем зі свого четвертого поєдинку на профі-ринзі, передає УНН з посиланням на "LuckyPunch".
Українець переміг німця Якупа Саглама (43-7, 39 КО). Той відмовився виходити на п’ятий раунд.
Попередній бій українець провів 20 вересня в Дніпрі, нокаутувавши Габріеля Енгуему (10-10, 6 КО).
Зауважимо, що Вихрист вигравав Європейські ігри 2019 року та ставав чемпіоном Європи-2017, а також виступав у складі команди “Українські команди”.