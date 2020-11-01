Український боксер в Німеччині здобув четверту поспіль дострокову перемогу

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист (4-0, 3 КО) в Гамбурзі (Німеччина) вийшов переможцем зі свого четвертого поєдинку на профі-ринзі, передає УНН з посиланням на "LuckyPunch".