Український боксер в Німеччині здобув четверту поспіль дострокову перемогу

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист (4-0, 3 КО) в Гамбурзі (Німеччина) вийшов переможцем зі свого четвертого поєдинку на профі-ринзі, передає УНН з посиланням на "LuckyPunch".

Українець переміг німця Якупа Саглама (43-7, 39 КО). Той відмовився виходити на п’ятий раунд.

Попередній бій українець провів 20 вересня в Дніпрі, нокаутувавши Габріеля Енгуему (10-10, 6 КО).

Зауважимо, що Вихрист вигравав Європейські ігри 2019 року та ставав чемпіоном Європи-2017, а також виступав у складі команди “Українські команди”.

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