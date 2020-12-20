Украинский боксер вошел в десятку лучших в супертяжелом весе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик поднялся на десятую строчку рейтинга лучших боксеров своей весовой категории по версии журнала The Ring, информирует УНН.
В рейтинге чемпион WBO Inter-Continental сместил болгарина Кубрата Пулева, который на днях нокаутом проиграл чемпиону четырех версий, британцу Энтони Джошуа.
Напомним, обладатель титулов WBA, WBO и IBF и IBO Джошуа поделился впечатлениями после победы над болгарским противником Пулевым. Британец заявил, что желает стать абсолютным чемпионом мира, и для этого ему нужно провести бой за титул WBC со своим соотечественником, непобедимым Тайсоном Фьюри.
Позже стало известно, что он может отказаться от титула WBO ради боя против Фьюри. В таком случае пояс перейдет Александру Усику.