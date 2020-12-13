Джошуа про захист титулів чемпіона: хочу битися з тим, хто володіє титулом

Британець заявив, що бажає стати абсолютним чемпіоном світу, і для цього йому потрібно провести бій за титул WBC.

“Спасибі тій тисячі чоловік, які прийшли мене підтримати. Я вас люблю. Бокс — це менше розмов і більше дій, і я сподіваюся, що всі залишилися задоволені сьогодні. Будь у кого є пояс, я хочу битися з ним. Якщо це Ф’юрі — нехай буде Ф’юрі”, — підкреслив боєць.

Відзначимо, що в суперважкій вазі, крім Джошуа, тільки у Тайсона Ф’юрі (30-0-1, 21 КО) є повноцінний чемпіонський титул — пояс WBC.

Додамо, що претендент на чемпіонські три пояси Пулєв за бій тричі побував у нокдауні, і в дев’ятому раунді рефері присудив Джошуа перемогу нокаутом.