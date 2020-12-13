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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65676 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 87584 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113413 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148672 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197698 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Джошуа о защите титулов чемпиона: хочу драться с тем, кто владеет титулом

Джошуа о защите титулов чемпиона: хочу драться с тем, кто владеет титулом

Киев  •  УНН

 • 11865 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Чемпион WBA, WBO и IBF Джошуа (24-1, 22 КО) поделился впечатлениями после победы над болгарским противником Курбатом Пулевым (28-2, 14 КО), передает УНН со ссылкой на “DAZN”.

Британец заявил, что желает стать абсолютным чемпионом мира, и для этого ему нужно провести бой за титул WBC.

“Спасибо той тысячи человек, которые пришли меня поддержать. Я вас люблю. Бокс — это меньше разговоров и больше действий, и я надеюсь, что все остались довольны сегодня. Любой, у кого есть пояс, я хочу драться с ним. Если это Фьюри — пусть будет Фьюри”, — подчеркнул боец.

Отметим, что в супертяжелом весе, кроме Джошуа, только у Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) есть полноценный чемпионский титул — пояс WBC.

Добавим, что претендент на чемпионские три пояса Пулев за бой трижды побывал в нокдауне, и в девятом раунде рефери присудил Джошуа победу нокаутом.

Украинские Национальные Новости

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