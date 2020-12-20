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Український боксер увійшов до десятки найкращих у суперважкій вазі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Український боксер-важковаговик Олександр Усик піднявся на 10-е місце рейтингу найкращих боксерів своєї вагової категорії за версією журналу The Ring, інформує УНН.

Український боксер увійшов до десятки найкращих у суперважкій вазі

У рейтингу чемпіон WBO Inter-Continental змістив болгарина Кубрата Пулева, який днями нокаутом програв чемпіону чотирьох версій, британцю Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, володар титулів WBA, WBO і IBF та IBO Ентоні Джошуа поділився враженнями після перемоги над болгарським супротивником Кубратом Пулєвим. Британець заявив, що бажає стати абсолютним чемпіоном світу, і для цього йому потрібно провести бій за титул WBC зі своїм співвітчизником, непереможним Тайсоном Ф’юрі.

Пізніше стало відомо, що він може відмовитися від титулу WBO заради бою проти Ф’юрі. У такому разі пояс перейде Олександру Усику.

Українські Національні Новини

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