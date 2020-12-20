Український боксер увійшов до десятки найкращих у суперважкій вазі

У рейтингу чемпіон WBO Inter-Continental змістив болгарина Кубрата Пулева, який днями нокаутом програв чемпіону чотирьох версій, британцю Ентоні Джошуа.



Нагадаємо, володар титулів WBA, WBO і IBF та IBO Ентоні Джошуа поділився враженнями після перемоги над болгарським супротивником Кубратом Пулєвим. Британець заявив, що бажає стати абсолютним чемпіоном світу, і для цього йому потрібно провести бій за титул WBC зі своїм співвітчизником, непереможним Тайсоном Ф’юрі.

Пізніше стало відомо, що він може відмовитися від титулу WBO заради бою проти Ф’юрі. У такому разі пояс перейде Олександру Усику.