Боксер Джошуа готовий віддати чемпіонський титул Усику

Промоутер Джошуа — Едді Хірн, повідомив, що пояс Джошуа може безкоштовно дістатися українцеві Усику.

“Нам плювати. Ми звільнимо пояс, якщо знадобиться. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб цей бій був за звання абсолютного чемпіона. Це не проблема, усі цього хочуть. Ви побачите цей бій в наступному році”, — зізнався Хірн.

Примітно, що Джошуа у крайньому бою нокаутував Кубрата Пулєва із Болгарії.

Зауважимо, Усик виграв бій у Дерека Чісори за звання обов’язкового претендента на бій за пояс WBO.