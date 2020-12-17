Боксер Джошуа готов отдать чемпионский титул Усику

Промоутер Джошуа — Эдди Хирн, сообщил, что пояс Джошуа может бесплатно добраться украинцу Усику.

“Нам плевать. Мы освободим пояс, если понадобится. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот бой был за звание абсолютного чемпиона. Это не проблема, все этого хотят. Вы увидите этот бой в следующем году”, — признался Хирн.

Примечательно, что Джошуа в крайнем бою нокаутировал Пулева из Болгарии.

Заметим, Усик выиграл бой у Дерека Чисоры за звание обязательного претендента на бой за пояс WBO.