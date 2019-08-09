Украинский баскетболист назвал цель на будущий сезон в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Центровой сборной Украины и “Атланта Хокс” Алексей Лень в интервью “The Athletic” поделился своими ожиданиями от следующего сезона, сообщает УНН.
В новом сезоне центровой планирует побороться за награду “Самый прогрессирующий игрок сезона 2019-20”.
“Один из тренеров спросил Леня, какова его цель на сезон, и он ответил, что хочет быть самым прогрессирующим игроком лиги в этом году. Тренер заверил центрового, что если он будет набирать в среднем 20 очков и 10 подборов за матч, то вполне может побороться за эту награду”, — сообщил Крис Киршнер с “The Athletic”.
Отметим, в прошлом сезоне Лень набирал 11,1 очка, 5,5 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.