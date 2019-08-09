Український баскетболіст назвав ціль на майбутній сезон в НБА

У новому сезоні центровий планує поборотися за нагороду "Найбільш прогресуючий гравець сезону 2019-20".

"Один з тренерів запитав Леня, яка його мета на сезон, і він відповів, що хоче бути найбільш прогресуючим гравцем ліги в цьому році. Тренер запевнив центрового, що якщо той буде набирати в середньому 20 очок і 10 підбирань за матч, то цілком може поборотися за цю нагороду", - повідомив Кріс Кіршнер з "The Athletic".

Відзначимо, у минулому сезоні Лень набирав 11,1 очка, 5,5 підбирання та 1,1 передачі в середньому за гру.