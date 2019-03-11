Украинской армии до сих пор нужны российские запчасти для ремонта техники - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Для Вооруженных сил Украины проблемным остается вопрос обеспечения производственной деятельности запасными частями и агрегатами отечественных производителей, которые сейчас производятся только в Российской Федерации. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, передает корреспондент УНН.
"Нами освоен ремонт около 20 образцов вооружения и военной техники, в том числе ремонт всех артиллерийских систем ... Несмотря на выполненные мероприятия остаются проблемными вопросы по обеспечению производственной деятельности запасными частями и агрегатами отечественных производителей, которые производятся сегодня, к сожалению, только в Российской Федерации", - сказал генерал-майор.
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По его словам, это - приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к боевым машинам пехоты, бронетранспортерам, танкам Т-72, комплектующие к ЗРК.
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"Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам", - добавил Шевцов.
Напомним, ВСУ получили от США и партнеров около 400 единиц вооружения и техники.