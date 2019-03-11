Українській армії досі потрібні російські запчастини для ремонту техніки - ЗСУ

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Для Збройних сил України проблемним залишається питання щодо забезпечення виробничої діяльності запасними частинами та агрегатами вітчизняних виробників, які наразі виробляються лише у Російській Федерації. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.

“Нами освоєно ремонт близько 20 зразків озброєння та військової техніки, в тому числі ремонт всіх артилерійських систем... Не зважаючи на виконані заходи залишаються проблемними питання щодо забезпечення виробничої діяльності запасними частинами та агрегатами вітчизняних виробників, які виробляються на сьогодні, на жаль, лише у Російській Федерації”, — сказав генерал-майор.

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З його слів, це — прилади надвисокої частоти, комплектуючі до бойових машин піхоти, бронетранспортерів, танків Т-72, комплектуючі до ЗРК.

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“Найбільш критичною номенклатурою є лопаті несучих гвинтів гелікоптерів та запасні частини до літаків”, — додав Шевцов.

Нагадаємо, ЗСУ отримали від США та партнерів близько 400 одиниць озброєння і техніки.

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