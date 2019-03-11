ЗСУ отримали від США та партнерів близько 400 одиниць озброєння і техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З 2014 року Збройні сили України отримали від Сполучених Штатів та інших партнерів близько 400 одиниць озброєння та військової техніки. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.
"У рамках надання матеріально-технічної допомоги від США та інших партнерів (з 2014 по 2018 рік - ред.) було поставлено до військових частин близько 400 одиниць основних зразків озброєння та військової техніки та більше 9,5 тис. одиниць інших приладів і техніки", - зазначив Шевцов.
За інформацією ЗСУ, серед них були протитанкові ракетні комплекси, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, безпілотні авіаційні комплекси, автомобілі Hummer різних можифікацій, тепловізійні та нічні прилади, антиснайперські системи та інше.
Як повідомляв УНН, 2 березня 2018 року США підтвердили передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin. Українські військові почали працювати з Javelin з 2 травня.