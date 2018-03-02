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США підтвердили передачу Javelin Україні

США підтвердили передачу Javelin Україні

Київ • УНН

 • 12528 перегляди

КИЇВ. 2 березня УНН. Сполучені Штати Америки підтвердили передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Facebook, передає УНН

“Надихаюча новина з США — Україна отримає те, про що давно говорили, але не підтверджували — "Джавеліни"! Згідно з моїми домовленостями з американським керівництвом та завдяки двопартійній підтримці Конгресу це стає реальністю. Фронт міжнародної оборонної підтримки України відкрито!”, — повідомив Порошенко.

Також Порошенко подякував Президенту США Дональду Трампу та всій команді підтримки України за важливе історичне рішення.

Нагадаємо, американська адміністрація прийняла рішення продати Україні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin на загальну суму в 47 млн доларів США.

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