США подтвердили передачу Javelin Украине

"Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - "Джавелин"! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыто!", - сообщил Порошенко.

Также Порошенко поблагодарил Президента США Дональда Трампа и всю команду поддержки Украины за важное историческое решение.

Напомним, американская администрация приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн долларов США.