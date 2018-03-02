США подтвердили передачу Javelin Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта УНН. Соединенные Штаты Америки подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает УНН.
"Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - "Джавелин"! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыто!", - сообщил Порошенко.
Также Порошенко поблагодарил Президента США Дональда Трампа и всю команду поддержки Украины за важное историческое решение.
Напомним, американская администрация приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн долларов США.