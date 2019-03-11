ВСУ получили от США и партнеров около 400 единиц вооружения и техники
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. С 2014 года Вооруженные силы Украины получили от Соединенных Штатов и других партнеров около 400 единиц вооружения и военной техники. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, передает корреспондент УНН.
"В рамках оказания материально-технической помощи от США и других партнеров (с 2014 по 2018 год - ред.) было поставлено в воинские части около 400 единиц основных образцов вооружения и военной техники и более 9,5 тыс. единиц других приборов и техники", - отметил Шевцов.
По информации ВСУ, среди них были противотанковые ракетные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, беспилотные авиационные комплексы, автомобили Hummer различных можификаций, тепловизионные и ночные приборы, антиснайперськи системы и прочее.
Как сообщал УНН, 2 марта 2018 года США подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Украинские военные начали работать с Javelin со 2 мая.