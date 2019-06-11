Украинский военнопленным морякам в России разрешили переписку с родственниками

"Я получила ответы от ребят! От Героев! От Военнопленных моряков из Лефортово Я отправляла детские открытки и рисунки и писала свой адрес отправителя. Поэтому наши конверты доходят точно, наши письма доходят!", - написала Эйдер.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.