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Українським військовополоненим морякам у Росії дозволили листування з родичами

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Названа мати моряка Євгенія Ейдер отримала у відповідь листи від українських військовполонених моряків із Лефортово. Про це вона написала у себе в Facebook, передає УНН.

Українським військовополоненим морякам у Росії дозволили листування з родичами

"Я отримала відповіді від хлопців! Від Героїв! Від Військовполонених моряків із Лефортово! Я відправляла дитячі листівки і малюнки і писала свою адресу відправника. Тож наші конверти доходять точно, наші листи доходять!", - написала Ейдер.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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