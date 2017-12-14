Украинский свиней в этом году покупала только Грузия - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина в январе-ноябре 2017 года экспортировала живых свиней на 4,3 млн долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
В течение отчетного периода единственной страной-импортером украинского живца свиней была Грузия. За 11 месяцев этого года в Грузию было поставлено 2,8 тыс. тонн живых свиней на 4,3 млн долл. США.
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При этом импорт Украина живых свиней за 11 месяцев текущего года составил 3,9 млн долл.
Напомним, в Украине уже не первый год критическая ситуация с АЧС. Убытки по подсчетам экспертов превышают 1 млрд грн. С начала года в стране зафиксировано 140 вспышек болезни и до конца года их количество может еще увеличиться.
Из-за АЧС соседние страны ограничили ввоз свиней из Украины.
Так, в начале декабря Беларусь и Венгрия закрыли свои границы для украинской свинины.
В Верховной Раде, между тем, убеждены, что контролирующие органы не принимают надлежащих мер для борьбы с эпидемией и защиты интересов фермеров.