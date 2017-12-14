Українських свиней цього року купувала лише Грузія - ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна у січні-листопаді 2017 року експортувала живих свиней на 4,3 млн доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Протягом звітного періоду єдиною країною-імпортером українського живця свиней була Грузія. За 11 місяців цього року до Грузії було поставлено 2,8 тис. тонн живих свиней на 4,3 млн дол. США.
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При цьому імпорт Україною живих свиней за 11 місяців поточного року становив 3,9 млн дол.
Нагадаємо, в Україні вже не перший рік критична ситуація з АЧС. Збитки за підрахунками експертів перевищують 1 млрд грн. З початку року в країні зафіксовано 140 спалахів хвороби і до кінця року їхня кількість може ще збільшитися.
Через АЧС сусідні країни обмежили ввезення свиней з України.
Так, на початку грудня Білорусь й Угорщина закрили свої кордони для української свинини.
У Верховній Раді, тим часом, переконані, що контролюючі органи не вживають належних заходів для боротьби з епідемією і захисту інтересів фермерів.