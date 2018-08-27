Украинских послов "вооружили" разведданными о российских офицерах в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинские дипломаты на Донбассе ознакомились с данным разведки, в частности, с тем, что руководящие должности в рядах боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей занимают кадровые российские офицеры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"26 августа командующий ОС Сергей Наев в Краматорске встретился с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. Он ознакомил украинских дипломатов с обстановкой в районе проведения операции Объединенных сил. Украинским послам было сообщено о составе и организационной структуре российских оккупационных войск, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Дипломаты ознакомились с данным разведки, в частности, с тем, что руководящие должности в 1-м и 2-м армейских корпусах 8-й Армии Южного военного округа ВС РФ занимают кадровые российские офицеры", - сообщили в штабе.
Были также приведены факты обстрелов населенных пунктов и жертв среди мирного населения на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины.
"Руководители зарубежных дипломатических учреждений Украины были ознакомлены с результатами деятельности Объединенных сил по стабилизации обстановки на линии соприкосновения... Украинским дипломатам сообщили об основных направлениях деятельности операции Объединенных сил на будущее", - добавили в штабе.
Напомним, по данным штаба ООС, за минувшие сутки, 26 августа, боевики 23 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе.