Українських послів "озброїли" розвідданими про російських офіцерів в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українські дипломати на Донбасі ознайомилися з даними розвідки, зокрема, з тим, що керівні посади в лавах бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей обіймають кадрові російські офіцери. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"26 серпня командувач ОС Сергій Наєв у Краматорську зустрівся з керівниками закордонних дипломатичних установ України. Він ознайомив українських дипломатів з обстановкою в районі проведення операції Об'єднаних сил. Українським послам було повідомлено про склад та організаційну структуру російських окупаційних військ, що перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Дипломати ознайомилися з даними розвідки, зокрема, з тим, що керівні посади у 1-у та 2-у армійських корпусах 8-ї Армії Південного військового округу ЗС РФ обіймають кадрові російські офіцери", - повідомили у штабі.
Було також наведено факти обстрілів населених пунктів та жертв серед мирного населення на території, підконтрольній Збройним силам України.
"Керівників закордонних дипломатичних установ України було ознайомлено з результатами діяльності Об'єднаних сил щодо стабілізації обстановки на лінії зіткнення... До українських дипломатів було доведено основні напрямки діяльності операції Об'єднаних сил на майбутнє", - додали у штабі.
Нагадаємо, за даними штабу ООС, за минулу добу, 26 серпня, бойовики 23 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.