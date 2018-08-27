ООС: бойовики 23 рази порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм. Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Південне, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, Водяне, Широкине. В районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії. При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Унаслідок обстрілів двоє наших захисників було поранено, ще двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойові травми.
Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один — бойового травмування.
Ще двоє військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою.
За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, семеро отримали поранення.