ООС: боевики 23 раза нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.
“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм. Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединский, Водяное, Широкино. В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты провели 5 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии. При обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств противника”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В результате обстрелов двое наших защитников были ранены, еще двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.
Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один — боевого травмирования.
Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму с личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства.
По данным разведки, трех боевиков уничтожены, семеро получили ранения.