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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36935 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101239 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154133 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115489 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115958 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112231 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Украинских переводчиков готовить в университете Венгрии

Украинских переводчиков готовить в университете Венгрии

Киев  •  УНН

 • 26410 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, 25 апреля, в государственном университете Ниредьгаза (Венгрия) была официально открыта кафедра украинского языка и культуры, готовить переводчиков украинского и венгерского языков, передает корреспондент УНН.

Участие в открытии приняли уполномоченный правительства Венгрии Иштван Грежа, руководитель Консульства Украины в г.Ниредьгаза Аркадий Гупало, руководство Закарпатской обл., Города Ниредьгаза и университета.
По словам А. Гупало, открытие украинского кафедры в составе Института филологии Ниредьгазском университета - это большая дипломатическая победа, к которой шли два года.

"Открытие кафедры было инициировано украинской стороной. Этому предшествовали международные переговоры на высшем уровне. Это прекрасная возможность для украинцев продолжать обучение на родном языке. Но нашей главной целью было, чтобы венгры изучали украинский язык. Сегодня мы уже имеем факультативную группу учеников в местной гимназии, где дети начинают учить азы украинского. Они в будущем потенциальные студенты новой специальности ", - рассказал УНН А.Гупало.

По словам же венгерского чиновника И.Грежи, основания Украинской кафедры и восстановление преподавания украинской филологии университете Ниредьгазы, которое прекратили в 2013 году, это залог укрепления украинской-венгерских отношений. Способствовал открытию кафедры том числе и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а финансирование учебного подразделения взял на себя венгерский правительство.

"Украина является ближайшим нашим соседом. И для украинцев в ​​Венгрии, и для венгров в Украине должно быть обеспечено право обучаться на родном языке. Безусловно наше правительство будет способствовать процессу аккредитации нового учебного направления, чтобы уже в следующем году Ниредьгазский университет смог принять студентов на кафедру украинского языка и культуры ", - подчеркнул И. Грежа.

Он также добавил, что в Венгрии существует много стипендиальных программ, которыми могут воспользоваться как украинские, так и венгерские студенты.

Возглавила Украинскую кафедру уроженка Хуст Закарпатской обл. доктор Виктория Штефуца.

"После аккредитация кафедра сможет набирать студентов, которые будут получать как филологическое, так и переводческое образование. Мы планируем лицензионный объем в количестве около 15 студентов, которые в течение трех лет получат уровень бакалавра, а затем смогут продолжить обучение по магистерской программе. В работе мы безусловно заинтересованы в привлечении специалистов из Украины, в частности из Ужгородского национального университета, Закарпатского венгерского института им.Ференца Ракоци II и Национального педагогического университета им. Драгоманова ", - рассказала УНН В. Штефуца.

Украинские кафедры в Венгрии уже действуют в университетах Будапешта и Сегеда, однако там они имеют достаточно узкую специализацию. В Ниредьгазе же готовят филологов-переводчиков сразу двух языков - украинского и венгерского. Вуз для новой кафедры выбрали не случайно. Именно в Ниредьгазском университете работал профессор-славист Иштван Удвари, под редакцией которого издана шеститомная база данных украинского-венгерского словаря и двухтомный венгерско-украинскую словарь. Сегодня у центрального входа известному ученому, который умер в 2005 году, была торжественно открыта мемориальная доска.

Напомним, 25 апреля сообщал, что МОН планирует ввести экзамен для иностранных студентов по языку обучения .

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