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Українських перекладачів готуватимуть в університеті Угорщини

Українських перекладачів готуватимуть в університеті Угорщини

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні, 25 квітня, у державному університеті м.Ніредьгаза (Угорщина) було офіційно відкрито кафедру української мови та культури, яка готуватиме перекладачів української та угорської мов, передає кореспондент УНН.

Участь у відкритті взяли уповноважений Уряду Угорщини Іштван Грежа, керівник Консульства України у м. Ніредьгаза Аркадій Гупало, керівництво Закарпатської обл., міста Ніредьгаза та університету.
За словами А. Гупала, відкриття української кафедри у складі Інституту філології Ніредьгазького університету — це велика дипломатична перемога, до якої йшли два роки.

“Відкриття кафедри було ініційовано українською стороною. Цьому передували міжнародні переговори на найвищому рівні. Це чудова можливість для українців продовжувати навчання рідною мовою. Але нашою головною метою було, аби угорці вивчали українську мову. Сьогодні ми вже маємо факультативну групу учнів у місцевій гімназії, де діти починають вчити ази української. Вони у майбутньому потенційні студенти нової спеціальності”, — розповів УНН А.Гупало.

За словами ж угорського урядовця І.Грежі, заснування української кафедри і відновлення викладання української філологіїв університеті Ніредьгази, яке припинили у 2013 році, це запорука укріплення українсько-угорських відносин. Сприяв відкриттю кафедри зокрема і Прем′єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а фінансування навчального підрозділу взяв на себе угорський Уряд.

“Україна є найближчим нашим сусідом. І для українців в Угорщині, і для угорців в Україні має бути забезпечено право навчатися рідною мовою. Безумовно наш уряд спрятиме процесу акредитації нового навчального напряму, аби вже наступного року Ніредьгазький університет зміг прийняти студентів на кафедру української мови та культури”, — наголосив І. Грежа.

Він також додав, що в Угорщині існує багато стипендіальних програм, якими можуть скористатися як українські, так і угорські студенти.

Очолила українську кафедру уродженка м.Хуст Закарпатської обл. доктор Вікторія Штефуца.

“Після акредитація кафедра зможе набирати студентів, які будуть отримувати як філологічну, так і перекладацьку освіту. Ми плануємо ліцензійний обсяг у кількості близько 15 студентів, які протягом трьох років здобудуть рівень бакалавра, а потім зможуть продовжити навчання за магістерською програмою. У роботі ми безумовно зацікавлені у залученні фахівців з України, зокрема з Ужгородського національного університету, Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ та Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова”, — розповіла УНН В. Штефуца.

Українські кафедри в Угорщині вже діють в університетах Будапешту та Сегеду, однак там вони мають досить вузьку спеціалізацію. У Ніредьгазі ж готуватимуть філологів-перекладачів одразу двох мов — української та угорської. Виш для нової кафедри обрали не випадково. Саме у Ніредьгазькому університеті працював професор-славіст Іштван Удварі, за редакцією якого видана шеститомна база даних українсько-угорського словника та двотомний угорсько-український словник. Сьогодні біля центрального входу відомому вченому, який помер у 2005 році, було урочисто відкрито меморіальну дошку.

Нагадаємо, 25 квітня УНН повідомляв, що МОН планує запровадити іспит для іноземних студентів з мови навчання.

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