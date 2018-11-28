Украинских моряков поместили в женский блок симферопольского СИЗО

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103949 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109534 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146115 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141721 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135065 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127647 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169084 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118046 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141617 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинских моряков поместили в женский блок симферопольского СИЗО

Украинских моряков поместили в женский блок симферопольского СИЗО

Киев  •  УНН

 • 10540 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Плененных украинских моряков разместили в "женском блоке" СИЗО оккупированного Симферополя, подальше от арестантов. Об в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

“Доставленных в Симферопольское СИЗО украинских моряков, которым вчера избрали меру пресечения, разместили в „женский блок“, подальше от арестантов, в несколько камер. То есть они не находятся по одиночке. В солидарность с ними арестанты собрали, сколько могли, чай, кофе, одежду для них. До заезда моряков в СИЗО прошли проверки, такие же ожидаются сегодня”, — сообщил Наумлюк.

Он отметил, что сегодня Киевский районный суд Симферополя должен избрать меру пресечения для оставшихся девяти моряков. По информации суда, заседания начнутся с 14:00. Меру пресечения будут избирать военным морякам Андрею Шевченко, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Олегу Мельничуку, Юрию Безъязычному, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Драчу.

Напомним, в настоящее время подконтрольный РФ так называемый суд Симферополя уже арестовал 15 украинских моряков, взятых в плен.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженными й нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море , также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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