Украинских моряков поместили в женский блок симферопольского СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Плененных украинских моряков разместили в "женском блоке" СИЗО оккупированного Симферополя, подальше от арестантов. Об в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
“Доставленных в Симферопольское СИЗО украинских моряков, которым вчера избрали меру пресечения, разместили в „женский блок“, подальше от арестантов, в несколько камер. То есть они не находятся по одиночке. В солидарность с ними арестанты собрали, сколько могли, чай, кофе, одежду для них. До заезда моряков в СИЗО прошли проверки, такие же ожидаются сегодня”, — сообщил Наумлюк.
Он отметил, что сегодня Киевский районный суд Симферополя должен избрать меру пресечения для оставшихся девяти моряков. По информации суда, заседания начнутся с 14:00. Меру пресечения будут избирать военным морякам Андрею Шевченко, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Олегу Мельничуку, Юрию Безъязычному, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Драчу.
Напомним, в настоящее время подконтрольный РФ так называемый суд Симферополя уже арестовал 15 украинских моряков, взятых в плен.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженными й нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море , также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.