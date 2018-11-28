Українських моряків помістили в жіночий блок сімферопольського СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Полонених українських моряків розмістили в "жіночому блоці" СІЗО окупованого Сімферополя, подалі від арештантів. Про в Facebook написав журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
"Доставлених в Сімферопольське СІЗО українських моряків, яким вчора обрали запобіжний захід, розмістили в "жіночий блок", подалі від арештантів, в кілька камер. Тобто вони не перебувають поодинці. У знак солідарності з ними арештанти зібрали, скільки могли, чай, каву, одяг для них. До заїзду моряків в СІЗО пройшли перевірки, такі ж очікуються сьогодні", - повідомив Наумлюк.
Він зазначив, що сьогодні Київський районний суд Сімферополя має обрати запобіжний захід для решти дев'яти моряків. За інформацією суду, засідання почнуться з 14:00. Запобіжний захід обиратимуть військовим морякам Андрію Шевченку, Денису Гриценку, В'ячеславу Зінченку, Олегу Мельничуку, Юрію Без'язичному, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семідоцькому, Андрію Драчу.
Нагадаємо, підконтрольний РФ так званий суд Сімферополя вже заарештував 15 українських моряків, захоплених у полон.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море , також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.