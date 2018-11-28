Українських моряків помістили в жіночий блок сімферопольського СІЗО

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 89133 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 152967 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 97405 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 330349 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 168309 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 141670 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194922 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123461 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107917 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104592 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127712 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 37556 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 146554 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 27791 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 70767 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 71150 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 89124 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 152950 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 146909 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 330333 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17792 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19739 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 28050 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 37803 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127942 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Українських моряків помістили в жіночий блок сімферопольського СІЗО

Київ • УНН

 • 10543 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Полонених українських моряків розмістили в "жіночому блоці" СІЗО окупованого Сімферополя, подалі від арештантів. Про в Facebook написав журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.

Українських моряків помістили в жіночий блок сімферопольського СІЗО

"Доставлених в Сімферопольське СІЗО українських моряків, яким вчора обрали запобіжний захід, розмістили в "жіночий блок", подалі від арештантів, в кілька камер. Тобто вони не перебувають поодинці. У знак солідарності з ними арештанти зібрали, скільки могли, чай, каву, одяг для них. До заїзду моряків в СІЗО пройшли перевірки, такі ж очікуються сьогодні", - повідомив Наумлюк.

Він зазначив, що сьогодні Київський районний суд Сімферополя має обрати запобіжний захід для решти дев'яти моряків. За інформацією суду, засідання почнуться з 14:00. Запобіжний захід обиратимуть військовим морякам Андрію Шевченку, Денису Гриценку, В'ячеславу Зінченку, Олегу Мельничуку, Юрію Без'язичному, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семідоцькому, Андрію Драчу.

Нагадаємо, підконтрольний РФ так званий суд Сімферополя вже заарештував 15 українських моряків, захоплених у полон.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море , також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59