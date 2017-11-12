Украинские сборные завоевали звание вице-чемпионов Европы по паралимпийскому волейболу

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 2842 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 28646 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55844 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 75201 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81474 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80479 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63867 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100194 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100765 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 132306 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинские сборные завоевали звание вице-чемпионов Европы по паралимпийскому волейболу

Украинские сборные завоевали звание вице-чемпионов Европы по паралимпийскому волейболу

Киев  •  УНН

 • 26389 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальные паралимпийские сборные команды Украины по волейболу сидя (мужчины и женщины) завоевали в заключительный день соревнований, серебряные награды на чемпионате Европы по параволейболу, который проходил в городе Пореч (Хорватия), передает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.

Обе команды в борьбе за золотые награды уступили российским волейболистам.

Примечательно, что у мужчин - это первая медаль за более чем 20 лет, старший спортсмен команды - Петр Остринский шел к этой медали более чем 20 лет.

А "желто-голубая" женская сборная, которая в 2012 году завоевала бронзовую награду Паралимпиады в Лондоне, пока, по сути - совершенно новая, в ее составе лишь 5 волейболисток предыдущего состава.

Отмечено, что по оценкам руководства Национального паралимпийского комитета Украины - такое выступление обеих национальных паралимпийских сборных команд Украины является достойной победой.

Украинские Национальные Новости

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