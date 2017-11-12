Украинские сборные завоевали звание вице-чемпионов Европы по паралимпийскому волейболу

Обе команды в борьбе за золотые награды уступили российским волейболистам.

Примечательно, что у мужчин - это первая медаль за более чем 20 лет, старший спортсмен команды - Петр Остринский шел к этой медали более чем 20 лет.

А "желто-голубая" женская сборная, которая в 2012 году завоевала бронзовую награду Паралимпиады в Лондоне, пока, по сути - совершенно новая, в ее составе лишь 5 волейболисток предыдущего состава.

Отмечено, что по оценкам руководства Национального паралимпийского комитета Украины - такое выступление обеих национальных паралимпийских сборных команд Украины является достойной победой.