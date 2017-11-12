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Українські збірні вибороли звання віце-чемпіонів Європи з паралімпійського волейболу

Київ • УНН

 • 26393 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Національні паралімпійські збірні команди України з волейболу сидячи (чоловіки та жінки) вибороли в заключний день змагань, срібні нагороди на чемпіонаті Європи з параволейболу, що проходив у місті Пореч (Хорватія), передає УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.

Обидві команди у боротьбі за золоті нагороди поступилися російським волейболістам.

Примітно, що у чоловіків - це перша медаль за більш ніж 20 років, найстарший спортсмен команди - Петро Остринський йшов до цієї медалі більш ніж 20 років.

Натомість "жовто-блакитна" жіноча збірна, яка у 2012 році виборола бронзову нагороду Паралімпіади в Лондоні, наразі, по суті - абсолютно нова, у її складі лише 5 волейболісток попереднього складу.

Зазначено, що за оцінками керівництва Національного паралімпійського комітету України - такий виступ обох національних паралімпійських збірних команд України є достойною перемогою.

Українські Національні Новини

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