Українські збірні вибороли звання віце-чемпіонів Європи з паралімпійського волейболу

Обидві команди у боротьбі за золоті нагороди поступилися російським волейболістам.

Примітно, що у чоловіків - це перша медаль за більш ніж 20 років, найстарший спортсмен команди - Петро Остринський йшов до цієї медалі більш ніж 20 років.

Натомість "жовто-блакитна" жіноча збірна, яка у 2012 році виборола бронзову нагороду Паралімпіади в Лондоні, наразі, по суті - абсолютно нова, у її складі лише 5 волейболісток попереднього складу.

Зазначено, що за оцінками керівництва Національного паралімпійського комітету України - такий виступ обох національних паралімпійських збірних команд України є достойною перемогою.