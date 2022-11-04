Украинские защитники уничтожили более 30 оккупантов и вражеский танк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинские военные уничтожили 32 оккупантов, танк, 9 единиц другой авто-бронетехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории. Уничтожены 32 рашиста, танк и еще 9 единиц другой автобронетехники.
В Баштанском районе, близ Снигиревки, уничтожены 2 склада с боеприпасами.
Напомним
Авиацией ВСУ нанесено 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники.