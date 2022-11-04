Украинские защитники уничтожили более 30 оккупантов и вражеский танк

Детали

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории. Уничтожены 32 рашиста, танк и еще 9 единиц другой автобронетехники.

В Баштанском районе, близ Снигиревки, уничтожены 2 склада с боеприпасами.

Напомним

Авиацией ВСУ нанесено 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники.