Українські захисники знищили понад 30 окупантів та ворожий танк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українські військові знищили 32 окупантів, танк, 9 одиниць іншої авто-бронетехніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах та транспортних артеріях на тимчасово окупованій території. Знищено 32 рашисти, танк і ще 9 одиниць іншої авто-бронетехніки.
В Баштанському районі, поблизу Снігурівки, знищено 2 склади з боєприпасами.
Нагадаємо
Авіацією ЗСУ нанесено 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки.