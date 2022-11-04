Авіація ЗСУ завдала 4 удари по ворогу

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"Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня динамічна та напружена. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і перевагу у вогневому ураженні", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

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Ворог продовжує обороні дії, залишає блокпости на окупованій території, перерозподіляє сили та засоби, переміщує колони техніки, виставляє бетонні доти, укріплює наявні рубежі й облаштовує нові.

"Триває контрбатарейна боротьба, обстрілюються території вздовж лінії фронту із застосуванням РСЗВ, важкої артилерії, мінометів, танків. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії противник досить активно застосовуює безпілотні літальні апарати-розвідники", - йдеться в повідомленні.

Нашою авіацією нанесено 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі.

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