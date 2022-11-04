Авиация ВСУ нанесла 4 удара по врагу

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"Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга динамичная и напряженная. Наши подразделения продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и преимущество в огневом поражении", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Детали

Враг продолжает оборону, оставляет блокпосты на оккупированной территории, перераспределяет силы и средства, перемещает колонны техники, выставляет бетонные доты, укрепляет существующие рубежи и обустраивает новые.

"Продолжается контрбатарейная борьба, обстреливаются территории вдоль линии фронта с применением РСЗО, тяжелой артиллерии, минометов, танков. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии противник достаточно активно применяет беспилотные летательные аппараты-разведчики", - говорится в сообщении.

Нашей авиацией нанесено 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники, в том числе в крытом ангаре.

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