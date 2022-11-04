У Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 7 кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось. Однак, зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет. Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".
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