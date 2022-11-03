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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків із крейсера «Москва»

У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків із крейсера «Москва»

Київ • УНН

 • 295216 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків, які зникли внаслідок загибелі крейсера "Москва" у квітні 2022 року. 16 справ було розглянуто влітку, ще одну у вересні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на рос ЗМІ.

Деталі

Суди проходили за заявами батьків зниклих військовослужбовців, а їхні інтереси представляли військова прокуратура та командування військової частини.

Після загибелі крейсера "Москва" в середині квітня Міноборони РФ заявило, що екіпаж був повністю евакуйований. Однак незабаром члени сімей моряків стали писати в соцмережах про зникнення або загибель своїх рідних, котрі служили на кораблі.

Точна кількість загиблих на крейсері моряків невідома.

Нагадаємо

Рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого російського корабля "москва" виловив в морі та передав українським прикордонникам екіпаж морського торгового судна.

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