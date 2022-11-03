В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков из крейсера "Москва"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков, исчезнувших в результате гибели крейсера "Москва" в апреле 2022 года. 16 дел было рассмотрено летом, еще одно в сентябре.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на русский СМИ.
Детали
Суды проходили по заявлениям родителей пропавших военнослужащих, а их интересы представляли военная и командование воинской части.
После гибели крейсера "Москва" в середине апреля Минобороны РФ заявило, что экипаж был полностью эвакуирован. Однако вскоре члены семей моряков стали писать в соцсетях об исчезновении или гибели своих родных, служивших на корабле.
Точное количество погибших на крейсере моряков неизвестно.
Напомним
Спасательный плот на 20 человек из затонувшего российского корабля "москва" выловил в море и передал украинским пограничникам экипаж морского торгового судна.