В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков из крейсера "Москва"

Детали

Суды проходили по заявлениям родителей пропавших военнослужащих, а их интересы представляли военная и командование воинской части.

После гибели крейсера "Москва" в середине апреля Минобороны РФ заявило, что экипаж был полностью эвакуирован. Однако вскоре члены семей моряков стали писать в соцсетях об исчезновении или гибели своих родных, служивших на корабле.

Точное количество погибших на крейсере моряков неизвестно.

Напомним

Спасательный плот на 20 человек из затонувшего российского корабля "москва" выловил в море и передал украинским пограничникам экипаж морского торгового судна.