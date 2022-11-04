В Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 7 кораблей

Цитата

"Корабельная группировка вражеского флота состоит из 7 боевых кораблей, но ни одного боеспособного ракетоносителя для боевого дежурства не нашлось. Однако, изменение обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как и произойдет пуск ракет. Не пренебрегайте предупреждениями о ракетной опасности, сигналами воздушных тревог", - говорится в сообщении ОК "Юг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков из крейсера "москва"