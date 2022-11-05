Украинские защитники уничтожили более 30 оккупантов и три танка

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"Рашистское войско сократилось на 32 оккупанта, четыре зенитных и артиллерийских установки, три танка, три автомобиля", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Также уничтожено три склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

Напомним

В акватории Черного моря выполняют задачи 7 кораблей и катеров врага.