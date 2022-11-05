У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 7 кораблів

Цитата

"В акваторії Чорного моря виконують завдання 7 кораблів та катерів ворожого недофлоту, які маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму. Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано. Але загроза застосування ракет, в тому числі з моря – залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків із крейсера "москва"