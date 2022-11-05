У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 7 кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В акваторії Чорного моря виконують завдання 7 кораблів та катерів ворога. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"В акваторії Чорного моря виконують завдання 7 кораблів та катерів ворожого недофлоту, які маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму. Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано. Але загроза застосування ракет, в тому числі з моря – залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна", - йдеться в повідомленні.
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