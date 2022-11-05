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В Черном море корабельная группировка врага состоит из 7 кораблей

Киев • УНН

 • 192475 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В акватории Черного моря выполняют задачи 7 кораблей и катеров врага. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

"В акватории Черного моря выполняют задачи 7 кораблей и катеров вражеского недофлота, которые маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма. Носителей крылатых ракет на дежурстве не зафиксировано. Но угроза применения ракет, в том числе с моря - остается. Угроза дроновых атак также вполне вероятна", - говорится в сообщении.

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