Українські захисники знищили понад 30 окупантів та три танки

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"Рашистське військо скоротилось на 32 окупанти, чотири зенітних та артилерійських установки, три танки, три автівки", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Також знищено три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах.

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В акваторії Чорного моря виконують завдання 7 кораблів та катерів ворога.