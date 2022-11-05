Українські захисники знищили понад 30 окупантів та три танки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українські військові знищили 32 окупантів, три танки та чотири зенітних та артилерійських установки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Рашистське військо скоротилось на 32 окупанти, чотири зенітних та артилерійських установки, три танки, три автівки", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".
Також знищено три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах.
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В акваторії Чорного моря виконують завдання 7 кораблів та катерів ворога.