Украинские защитники уничтожили 24 дрона-камикадзе "Shahed-136/131"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря, информируют Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.
Детали
По предварительным данным противник применил 24 “шахеды”.
Все 24 — уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, в взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.
“Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны — в зоне ответственности воздушного командования “Центр”, — говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 123 080 человек, 3161 танка, 290 самолетов и сотен единиц военной техники.