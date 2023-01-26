Украинские защитники уничтожили 24 дрона-камикадзе "Shahed-136/131"

Детали

По предварительным данным противник применил 24 “шахеды”.

Все 24 — уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, в взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

“Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны — в зоне ответственности воздушного командования “Центр”, — говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 123 080 человек, 3161 танка, 290 самолетов и сотен единиц военной техники.