Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 123 тисячі

КИЇВ. 25 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 123 080 осіб, 3161 танка, 290 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.