Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 123 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 123 080 осіб, 3161 танка, 290 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 123 080 (+910) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3161 (+9),
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- бойових броньованих машин ‒ 6307 (+23),
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- артилерійських систем – 2154 (+6),
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- РСЗВ – 450 (+2),
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- засобів ППО ‒ 220 (+0),
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- літаків – 290 (+1),
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- гелікоптерів – 281 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5),
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- крилатих ракет ‒ 749 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23),
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- спеціальної техніки ‒ 194 (+0).
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Доповнення
Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів.