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Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 784029 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

 

Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів - Генштаб

Цитата

“Слава Україні! Розпочалася триста тридцять шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ. Високою є загроза російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському — обороняється”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Хрінівка та Карповичі Чернігівської області; Глухів, Бояро-Лежачі, Атинське, Соляники та Павлівка Сумської області, а також Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Краснополівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку від вогню окупантів постраждали Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляні Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива та Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них — Староукраїнка, Залізничне, Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Золота Балка, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Іванівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, де загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку.

росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії “вагнер”. Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених. Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

З Каховки на Херсонщині окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні до міста Генічеськ Херсонської області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У той же час наші захисники знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу “Орлан”, 1 — типу “Мерлін” та 1 БПлА типу “Ланцет”.

Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.

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